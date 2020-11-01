«التعاون اليابانية» تشترك في تطوير القطاع الطبي بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والسيد يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا JICA-)، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب وذلك لبحث سبل تطوير القطاع الطبي ووحدة مكافحة العدوى ووحدة التعقيم المركزي بالمستشفيات الجامعية.أكد "جابر" - في بيان اليوم الأحد - على تقدير جامعة الفيوم للتعاون المثمر الذي يتم بين الجامعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في تنظيم ودعم عدد من البرامج التدريبية للطلاب في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين.وأشار إلى امتداد التعاون ليشمل منحة مقدمة من الجايكا لتطوير جانب من القطاع الطبي ليشمل وحدة مكافحة العدوى ووحدة التعقيم المركزي بتوفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لتحديث الخدمة المقدمة من المستشفيات الجامعية للمرضى.وأضاف ياسر حتاتة إن المستشفيات الجامعية كانت من أوائل المستشفيات الجامعية بمصر التي وفرت أقسامًا للعزل الطبي خلال جائحة كورونا لخدمة أبناء الجامعة والمحافظة، مضيفًا أن القطاع الطبي يمر خلال الفترة الحالية بأعمال تطوير شملت تشغيل مستشفى طب الأطفال لتضاف إلى المستشفى الجامعي ومستشفى الباطنة بالإضافة إلى إنشاء مجمع طبي متكامل يضم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.وخلال الزيارة قام ياسر حتاتة بمرافقة الضيوف بجولة تفقدية شملت المستشفيات الجامعية ومعامل كلية الطب ووحدة مكافحة العدوى والمجمع الطبي، بحضور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية، ورشا بسيوني منسق برنامج وحدة مكافحة العدوى بمصر والدول الإفريقية، أشرف وجدان أستاذ الميكروبيولوجي ومكافحة العدوى.