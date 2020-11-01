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محافظات

بدء فعاليات تأهيل فرق عمل معايير الاعتماد بجامعة جنوب الوادي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:17 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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بدأت بمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل فريق عمل معايير الاعتماد بكليات الجامعة ومعاهدها وذلك في الفترة من 31 أكتوبر حتى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي.

وقال مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي الدكتور طارق الكاشف - في تصريح اليوم الأحد - إن هذه الدورات، التي يبلغ عددها 12 دورة، تضم 40 متدربا في الدورة الواحدة وتهدف إلى رفع كفاءة أعضاء الفرق الفنية بوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد.

وأضاف مدير مركز ضمان الجودة أن مثل هذه الدورات تهدف أيضًا إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات ومعاهد الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها، معربا عن شكره لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم المتواصل لمركز ضمان الجودة.

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