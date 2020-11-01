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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بسبب أمطار غزيرة.. غلق طريق «الغردقة- رأس غارب»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:59 م
غلق طريق الغردقة
غلق طريق الغردقة - رأس غارب
علي عواد
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أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، إغلاق طريق "الغردقة- رأس غارب"، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة علي الطريق، والتي أدت إلى تعطل حركة السيارات علي الطريق.

و كانت "الدستور" قد نشرت صورا أولية، لآثار السيول على طريق "سفاجا- سوهاج"، وذلك بعد سقوط سيول بالطريق فجر، اليوم الأحد.

كما شهد بعض مناطق البحر الأحمر سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة ببعض المناطق في الساعات الأولى من صباح، اليوم، مما أدى إلى غلق بعض الطرق المؤدية للمحافظة، ومنها طريق سفاجا- سوهاج، والقصير - قفط، وسفاجا - قنا، ورأس غارب- الشيخ فضل.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكل المناطق بالبحر الأحمر، كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

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