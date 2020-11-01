رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي على هامش البرنامج التدريبي المُعد بهدف تكوين صف ثاني من القيادات التنفيذية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية.وأشار النجار إلى أن تلك البرامج تهدف لتمكين الكوادر الشابة لتصبح قادرة على صنع السياسات والقرارات في المستقبل، بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع.وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن دور الجامعة لا يقتصر على مجرد كونها مؤسسة تعليمية، بل يمتد لدورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية على مستوى المحافظة ككل.جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يُمثل أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي تم إعداده ليصبح قاطرة التقدم من أجل صنع قيادات المستقبل.