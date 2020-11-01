رفع 3874 طن قمامة وإزالة 537 حالة إشغال بالفيوم (صور)

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ 28 حملة مكبرة للنظافة بمركزي أبشواي وسنورس خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، تمكنت خلالها من رفع 3 آلاف و874 طن قمامة ومخلفات هدم، وإزالة 537 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 320 كشاف إنارة.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي قد قامت بتنفيذ 7 حملات مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 1650 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب 33 عامود إنارة بطريق أبوكساه أبشواي السياحي.فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بتنفيذ 21 حملة للنظافة خلال ذات المدة، تمكنت خلالها من رفع 2224 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 287 حالة إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 474 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 287 شجرة.