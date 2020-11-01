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عالم

القبض على مشتبه به في حادث طعن كيبيك الكندية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:11 م
حادث طعن كيبيك الكندية
حادث طعن كيبيك الكندية
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ألقت قوات الشرطة الكندية القبض على مشتبه به في وقت مبكر من صباح الأحد، في المنطقة التاريخية بمدينة كيبيك سيتي بعد مقتل شخصين طعنا وإصابة خمسة على يد رجل تقول الشرطة إنه كان يرتدي زي القرون الوسطى ويلوح بسيف.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة قبل الساعة العاشرة والنصف مساء السبت – (في عيد الهالوين) - تم اكتشاف الضحايا في أربعة مواقع على الأقل، بما في ذلك بالقرب من فندق شاتو فرونتيناك، في شارع دو تريسور، وفي شارع دو ريمبار، وفقا لإذاعة كندا.

وبعد مطاردة استمرت ساعتين ونصف الساعة، قُبض على رجل قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، على بعد كيلومتر واحد شمال المنطقة في الميناء القديم بالمدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة كيبيك، إيتيان دويون، في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح الأحد، إنه تأكد مقتل شخصين وتم نقل خمسة ضحايا آخرين إلى مستشفى محلي، بمستويات متفاوتة من الإصابات. كما تم نقل المشتبه به إلى المستشفى للتقييم.

وقال دويون "بالنيابة عن شرطة مدينة كيبيك، أود أن أقدم أصدق التعازي لأحباء وعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم اليوم".

وغردت شرطة مدينة كيبيك بعد وقت قصير من الساعة 4 صباحا بأن الوضع تحت السيطرة.

وجاء في التغريدة: "وفقا لمعلوماتنا الأولية، لا يوجد ما يشير إلى أن المشتبه به ربما يكون قد تصرف بناء على دوافع أخرى غير دوافع شخصية".

كما غرد السفير المصري في كندا، أحمد أبوزيد، قائلا: "خالص التعازى لأسر وأحباء ضحايا اعتداء الطعن المروع الذي وقع الليلة الماضية في مدينة كيبيك سيتى الكندية. وخالص تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين..نتابع التحقيقات على مدار الساعة لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه".

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