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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات «النواب»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:21 م
وزارة الخارجية المصريين
وزارة الخارجية المصريين
ألفت الكحلي
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دعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الإثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتى الاقتراع والتأكد من إرفاق كل الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

يأتي ذلك استمرارًا للتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر بدء المرحلة الثانية اعتبارًا من غد ٢ نوفمبر الجارى وتشمل دوائر ١٣ محافظة هى القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتستمر البعثات فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً، واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج من خلال التأكد من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين واتخاذه إجراءات التسجيل المسبق للإدلاء بالصوت فى البعثة، وعدم سابقة إدلائه بصوته فى لجنة أخرى، وذلك حتى يتم تسجيل عملية التصويت.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات تمت موافاة بعثاتنا فى الخارج بكل المحاضر الخاصة بإجراءات فتح وغلق اللجان، وكشوف الناخبين، وإجراءات الفرز، النظامين الفردي والقوائم، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها منذ بداية العملية الانتخابية، وعملية الفرز وإدخال النتائج على التطبيق المعد لذلك، وإجراءات حفظ كل المستندات وإرسالها إلى لجنة تلقى نتائج المصريين بالخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية.

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