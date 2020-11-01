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الثقافة

جناح خاص لـ«أسوان لأفلام المرأة» في مهرجان بالصين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:09 م
مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
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يشارك مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بجناح خاص في معرض ومهرجان "2020 Hengdian Film and Television Culture Industry Expo" الذي افتتحت فعالياته يوم 29 أكتوبر ويستمر حتى 5 نوفمبر الجاري بالصين.

ويتضمن جناح مهرجان أسوان مطبوعات للتعريف بالمهرجان، وأبرز ملامح دوراته الأربعة الماضية، كما يتضمن الجناح فيلما دعائيا عن السينما المصرية ونشأتها ودور المرأة في تطورها، كما يتضمن صورا ومطبوعات عن أبرز الأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وعن الحضارة المصرية عموما وعلاقتها بالفن، ودور المرأة المبكر في صناعة هذه الحضارة، وإيزيس أقدم نساء مصر، رمز مهرجان أسوان ورمز المدينة العريقة، ويتضمن المعرض أيضا شرحا بالصور للمعابد التي بنيت لإيزيس في أسوان، وأهم المواقع التراثية والبيئية والحضارية بها، في دعوة مباشرة لجمهور وزوار المعرض والمهرجان من الصينيين والجنسيات المختلفة لزيارة مدينة أسوان.

وقال أشرف حامد عضو مجلس أمناء المهرجان، منسق المشاركة في المعرض، في تصريح اليوم الأحد، إن وجود مهرجان أسوان في هذا التجمع الفني العالمي مكسب كبير، خاصة أنه يضم أجنحة لكبرى شركات الإنتاج من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، ويعد مهرجان Hengdian Film & TV حدث سنوي للسينما والتليفزيون وصناعها ومنصة مهمة لتقديم مدينة Zhejiang الصينية إلى العالم، وينطلق معرض صناعة السينما والتلفزيون الصيني (Hengdian) لأول مرة في المهرجان هذا العام، ويتميز بمشاركة عالمية مميزة.

وأضاف حامد: ومع زيادة تأثير مهرجان Hengdian للسينما والتلفزيون، يزداد انفتاحه علي السينما في العالم، وهو ما جعله يجتذب هذا العام المنظمات ومؤسسات السينما والتلفزيون من مختلف أنحاء العالم، حيث تشارك مؤسسات من المملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وإسبانيا والبرازيل والدنمارك، وسيحضرون أحدث الأفلام وتقنيات التصوير أثناء السعي للتعاون التجاري.

وتعقد الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومؤسسة أكت، وتشهد تكريم النجمة إلهام شاهين حيث سيتم منحها جائزة إيزيس للإنجاز في حفل الافتتاح.

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