وفاء عامر تستأنف تصوير «هي» عقب عودتها من الجونة

تستأنف الفنانة وفاء عامر خلال الأيام القليلة المقبلة، تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "هي" عقب عودتها من الجونة، حيث شاركت في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة.وقالت وفاء - في تصريحات صحفية - إنها صورت منذ أسبوعين عدة مشاهد من المسلسل داخل أحد الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنه من المقرر أن تستأنف عمليات التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشارت وفاء إلى أن المسلسل كان اسمه "بيت الطالبات" وتم تغييره إلى "هي"، حيث يناقش قضية الفتيات المغتربات ومعاناة بعضهن في الإقامة بالقاهرة، وتابعت أنها تجسد شخصية تدعى شويكار، وهي صاحبة الفيلا التي سوف تسكنها الطالبات، فيما تجسد شقيقتها الفنانة آيتن عامر دور ابنتها.مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ 60 حلقة، بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالي، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.