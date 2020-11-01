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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب محذرًا: حالة من الفوضى ستعم البلاد و«مستقبلكم على المحك»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:09 م
ترامب
ترامب
وكالات
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كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية قبيل يوم الانتخابات، داعيًا مؤيديه إلى توخي أقصى درجات الحيطة لمنع تزوير نتائج التصويت.

ومن المقرر أن يقيم ترامب خمسة تجمعات، اليوم الأحد، وسبعة تجمعات، الإثنين، في آخر يوم كامل لحملته الانتخابية.

وصرح ترامب لأنصاره في ولاية بنسلفانيا بأن تلك الولاية هي التي "ستنقذ الحلم الأمريكي"، وأبدى قناعته بفوزه في الانتخابات قائلًا: "بعد ثلاثة أيام ستأتي موجة حمراء عظمى".

ودعا ترامب سكان بنسلفانيا إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال التصويت، أكثر مما في أي ولاية أخرى، محذرا: "قراركم ومستقبلكم على المحك".

وتابع: "انتخابات 2016 كانت حادثا لا يصدق، بمثابة زلزال، لكن انتخابات 2020 (ولم أرجح قبل أربع سنوات أنني سأقول ذلك) وما نفعله الآن أهم بكثير.. هذه ستكون ربما أهم انتخابات في تاريخ بلدنا".

وندد ترامب مجددا بقرار المحكمة العليا الذي يمنع بعض الولايات، منها بنسلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية، من بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام، ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة.

وحذر الرئيس من أن هذا القرار "المروع" يمهد طريقا للتلاعب على نطاق واسع بنتائج التصويت، قائلا إن "حالة من الفوضى ستعم البلاد، وأمورا سيئة للغاية قد تحدث" إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات حتى ليلة يوم التصويت.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود مخاوف في الولايات المتحدة من أن ترامب قد يستخدم ذلك كبرهان لرفض الاعتراف بنتائج التصويت إذا تكبد هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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