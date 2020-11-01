«مدبولي» أمام البرلمان: لن يتضرر مواطن من إعلان حالة الطوارئ

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ببيان أمام مجلس النواب، عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.وقدم رئيس الورزاء التهئنة للشعب المصري وللبرلمان بمناسبة مولد النبوي الشريف.وقال رئيس الوزراء: إننا جميعا نفخر لمعدلات النمو الاقتصادية والتي يشيد بها الجميع وعلى رأسها المؤسسات الدولية وعلى الرغم من ذلك هناك تشكيك دائم من بعض الخونة وهو ما يقابله رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بالحزم الشديد، نظرا لما تتعرض له الدولة المصرية.وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء ونظرا للظروف الراهنة وافق بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ ونناشد مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية.كما أكد رئيس مجلس الوزراء، تعهد الحكومة بأن تكون إجراءات حالة الطوارئ على الأمور المحددة فقط وأن لا يتضرر أي مواطن من إعلان حالة الطوارئ وأن لا تضرر حالة الحريات والحقوق من هذا الأمر.