«الوطنية للانتخابات»: المصريون واجهوا الصعاب للمشاركة بانتخابات النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، مشيرا إلى أن الشعب المصري استطاع اجتياز هذه الظروف وأن يثبت للعالم أنه قادر على مواجهة هذه الصعوبات وخرج يدلي بصوته في الانتخابات النزيهة.وأشار إبراهيم، خلال المؤتمر الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الدولة وفرت كل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الناخبين في جو تحفه الطمأنينة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.