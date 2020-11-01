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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

6 وفيات و540 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:13 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه "جرى تسجيل 464 حالة تعافٍ"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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