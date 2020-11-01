6 وفيات و540 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه "جرى تسجيل 464 حالة تعافٍ"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.