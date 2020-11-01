ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ 5.54 مليون
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:09 م
وكالاتطباعة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19- في البرازيل إلى 54ر5 مليون إصابة حتى الساعة
السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 159 ألفا و884 حالة، بينما تعافى 01ر5 مليون شخص من مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.
ومر نحو 35 أسبوعا منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل
السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 159 ألفا و884 حالة، بينما تعافى 01ر5 مليون شخص من مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.
ومر نحو 35 أسبوعا منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل