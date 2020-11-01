ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ 5.54 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19- في البرازيل إلى 54ر5 مليون إصابة حتى الساعةالسابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 159 ألفا و884 حالة، بينما تعافى 01ر5 مليون شخص من مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.ومر نحو 35 أسبوعا منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل