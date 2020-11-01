بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشر السوق العام 106.9 نقطة ليبلغ مستوى 5336.02 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.97 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 170.6 مليون سهم تمت عبر 9632 صفقة نقدية بقيمة 37.5 مليون دينار (نحو 2ر131 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 46.15 نقطة ليبلغ مستوى 4285.77 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.07 % من خلال كمية أسهم بلغت 90.5 مليون سهم تمت عبر 3637 صفقة نقدية 4.9بقيمة مليون دينار (نحو 15ر17 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر136 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5867 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 80.14 مليون سهم تمت عبر 5995 صفقة بقيمة 6ر32 مليون دينار (نحو 1ر114 مليون دولار).وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 56.2 نقطة ليبلغ مستوى 4328.16 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.28 % من خلال كمية أسهم بلغت 74.07 مليون سهم تمت عبر 2846 صفقة نقدية بقيمة 4.19 مليون دينار (نحو 14.6 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (منشآت) و(تجارة) و(أركان) و(يونيكاب) أما شركات (أهلي متحد) و(التعمير) و(بيتك) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يوباك) و(كابلات) و(ساحل) و(المدينة) الأكثر انخفاضا.