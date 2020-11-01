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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فرج عامر يطالب بتنفيذ عقوبات عدم ارتداء الكمامات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:03 م
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
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استنكر النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الإصابات بشكل مستمر.

وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن إعلان وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، عن ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا القاتل، يؤكد بشكل واضح وصريح أننا على أعتاب موجة ثانية للفيروس، خاصة وأن المواطنين يتعاملون بكل استهتار مع الأزمة.

وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من دخول فصل الشتاء، الذي يرتفع فيه أعداد الإصابة بالفيروس، كما يصاحبه حالة من الهلع بسبب الاختلاط بين الانفلونزا الموسمية وكورونا، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إنتاج لقاح ضد هذا الفيروس اللعين.

وطالب البرلماني الحكومة بتنفيذ عقوبات صارمة والغرامات المشددة على المواطنين بشأن عدم ارتداء الكمامات، مما يساهم في التزام المواطنين بكافة الإجراءات مثلما كان يحدث سابقا.

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