المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة المتهم "محمود. ر" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالسيدة زينب.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.وأسندت النيابة للمتهم " محمود. ر"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، توجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه، وأبصر المتهم يقوم بعملية ترويج المواد المخدرة فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافات لجوهر الهيرويين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.