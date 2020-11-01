تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد قرار «الأولمبية» لـ22 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 22 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد على المستندات الجديدة المقدمة لهيئة المحكمة.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع بدء نظر الطعن.