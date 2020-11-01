115734 إصابات كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم الأحد، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 115734 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1246 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105700 حالة ما يعادل نسبة 91.3%.وذكرت الوزارة أن عدد الموجودين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 حالة ليصل الإجمالي إلى 389 وفي العناية المركزة إلى 175.