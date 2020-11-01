إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 434 حالة وفاة و7719 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد الوفيات الجديدة هو أعلى حصيلة يومية تسجلها الجمهورية الإسلامية بكورونا.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 620 ألفا.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 35 ألفا و298 حالة.ولفتت إلى أن 5244 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 486 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.