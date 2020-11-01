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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على منحة بين مصر وإسبانيا بـ200 ألف يورو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:56 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 1162020 و1562020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020.

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