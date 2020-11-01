البرلمان يوافق على اتفاقية «مصرية- فرنسية» بشأن تطوير تجارة الجملة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 والخاص باتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، بين الحكومة المصرية وشركة "سيماريس" والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3032020، والصادر بها قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020.