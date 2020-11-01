3 أيام للدراسة بالكليات العملية و2 للنظرية بجامعة طنطا

أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجداول الدراسية للعام الجامعي الحالي تتيح تكرار تقديم المحاضرات النظرية، وتناوب حضور طلاب كل فرقة أو مستوى دراسي 2 أيام فى الأسبوع للكليات العملية، ويومين في الكليات النظرية، وذلك للتواصل المباشر وتلقي المعرفة والقيام بالتجارب والتدريبات المعملية.وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن هناك التزام من الكليات بتقسيم الطلاب فى المحاضرات النظرية إلى مجموعات صغيرة العدد، بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 100 إلى 400 طالب في المجموعة الواحدة، وذلك وفقًا لأعداد الطلاب فى كل كلية أو فرقة أو مستوى دراسى، وأيضا فى الدروس العملية والتدريبات إلى مجموعات صغيرة لا تزيد عن 15 طالبا فى المجموعة،ويتم التدريس داخل معامل الكلية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.