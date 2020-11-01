التأمينات: الانتهاء من الميكنة خلال 3 سنوات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الميكنة عقب 3 سنوات، موضحا أنه بالفعل بدأت الهيئة في العمل في سبيلها لتحقيق ذلك.وأضاف خلال انعقاد مؤتمر الإعلان عن خطة الهيئة خلال الفترة القادمة، أن الهيئة تعمل على رفع المعاناة عن مليون ونصف سائق مهني كان يتكبدون عناء الذهاب لمكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات، والخطوة الثانية التي تعمل عليها الهيئة أيضا هي إتاحة قيام أصحاب الأعمال بإرسال استمارات 1 و2 و6 للهيئة على المنصة الإلكترونية بدلا من إرسالها مع مندوب عن المنشأة، وهذه الاستمارات هي مستندات مطلوبة لبدء صرف المعاش للموظفين المحالين للتقاعد.