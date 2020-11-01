«السنافي»: تنفيذ المشروعات سيتم بالشراكة بين الشركات المصرية والعراقية

أعلن على السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، عن بدء استعدادات شركات المقاولات المصرية لدراسة مشروع البنية التحتية ببغداد تتضمن تنفيذ أعمال لشبكات المياه والصرف ومشروعات أخرى للأنفاق خلال الفترة المقبلة، فى إطار التعاون المستهدف وخطة الجهات العراقية المسؤولة لإحداث تنمية شاملة بالبنية التحتية بالدولة بمشاركة الشركات المصرية.وأوضح «السنافي » فى تصريحات لـ«الدستور» أن تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية سيتم بنظام الشراكة بين الشركات المقاولات المصرية والعراقية خلال الفترة المقبلة، حيث قامت وزارة الاسكان العراقية بتزويد الشركات المصرية المقاولات المصرية بقاعدة بيانات ومعلومات لصناعة مواد البناء والتخصصات التى يحتاجها القطاع، موضحًا أن سيتم تحديد موقف تمويل المشروعات البنية التحتية والبرنامج الزمني المستهدف لانتهاء من تنفيذ المشروعات بالإضافة أنه سيتم تأهيل الشركات المقاولات للعمل بالمشروعات المطروحة.وأضاف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك تواجد 3 شركات بالعراق وهم «شركة المقاولون العرب وشركة بتروجيت وشركة أوراسكوم» من خلال مقرات رسمية لهم بالدولة، ومن المخطط أن تشارك هذه الكيانات فى مشروعات البنية التحتية التى سيتم طرحها أمام نظيرتها.