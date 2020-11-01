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مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:01 م
انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي
المنيا ـ على حسين
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لقي 3 أشقاء مصرعهم بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل ملوي بحوالي 20 كيلو، كانوا قادمين من مدينة دار السلام بالقاهرة في طريقهم لزيارة شقيقتهم بمحافظة أسيوط، بعد انفجار أحد إطارات السيارة الملاكي مما أدى إلى انقلابها ومصرعهم.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مركز ملوي، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف، والمرور، وتبين من المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار الإطار الأمامي، وكان بها 3 أشقاء، وتم نقل أحدهم ويدعى، وليد عشري قبيصي عثمان، 22 سنة، لمستشفى ملوي العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بينما تم تحويل شقيقيه إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما، حيث توفيا عقب وصولهما للمستشفى.

تحرر عن الحادث المحضر رقم 17307، إداري مركز ملوي وانتقل إلى موقع الحادث مدير المرور، وتم تسيير حركة المرور، وقررت النيابة العامة، انتداب مهندس فني من المرور لمعاينة السيارة وتحديد أسباب الحادث.

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