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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

خلفا للطبلاوى.. الشيخ محمد حشاد نقيبًا لقراء مصر بالتزكية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:02 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فوز الشيخ محمد صالح حشاد، بمنصب رئيس مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، إنه بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، فاز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم، وهم:
1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي

2- محمود محمد حسن الخشت

3- محمد عبد القادر بيومي سلطان

4- الشحات السيد حسن شاهين

5- محمد عبد الموجود عبد المقصود

6- محمد محمد محمد إسماعيل

7- صديق محمود صديق المنشاوي

8- طه محمد نعمان حسين

9- أحمد عوض إسماعيل فيوض

10- محمد محروس محمد طلبة

11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي

12- حسين حسن عبد العال السويفي

13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي

14- محمد السيد كسكين حسن

15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة

16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي

17- حسين إبراهيم فتح الله محمد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8- 11- 2020م حتى يوم الثلاثاء 11- 11- 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

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