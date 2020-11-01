خلفا للطبلاوى.. الشيخ محمد حشاد نقيبًا لقراء مصر بالتزكية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فوز الشيخ محمد صالح حشاد، بمنصب رئيس مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه.وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، إنه بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، فاز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم، وهم:1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي2- محمود محمد حسن الخشت3- محمد عبد القادر بيومي سلطان4- الشحات السيد حسن شاهين5- محمد عبد الموجود عبد المقصود6- محمد محمد محمد إسماعيل7- صديق محمود صديق المنشاوي8- طه محمد نعمان حسين9- أحمد عوض إسماعيل فيوض10- محمد محروس محمد طلبة11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي12- حسين حسن عبد العال السويفي13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي14- محمد السيد كسكين حسن15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي17- حسين إبراهيم فتح الله محمدوأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8- 11- 2020م حتى يوم الثلاثاء 11- 11- 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.