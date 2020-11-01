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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في اليوم العالمي للنباتيين.. مشاهير تخلوا عن أكل اللحوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:48 م
عمرو دياب وجاريد
عمرو دياب وجاريد ليتو و جينفر لوبيز
شيماء دهب
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يحتفل العالم يوم 1 نوفمبر من كل عام بـ«يوم النباتيين» الذي نظمت للمرة الأولى الجمعية النباتية بأمريكا الشمالية عام 1977، لحث الأفراد على الامتناع عن استخدام لحوم الحيوانات في المأكل أو الملبس، كما يشجع هذا اليوم للحفاظ على البيئة وتناول الخضروات والفاكهة والبعد عن اللحوم والدواجن.

وهناك كثير من المشاهير الذين اتخذوا هذا الدرب وساروا عليه، وهذا ما نرصده خلال حديثنا في السطور التالية:
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان
يعتبر النجم الهندي "اميتاب باتشان" من النجوم المفضلة عند الكثير من الفتيات، حيث اشتهر كونه نباني ويتبع هذا النظام خاصة بعد إصابته بتليف الكبد وحصل على لقب بيتا للنباتي الأكثر جاذبية لعام 2002.
جاريد ليتو
جاريد ليتو
جاريد ليتو
هو صاحب شخصية الجوكر في فيلم Suicide Squad وكان لا يأكل اللحوم ويعتمد على النظام النباتي لفترة تزيد عن 20 عامًا، وحصل على لقب أكبر المشاهير النباتين جاذبية لعام 2014.
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
بتبع الهضبة النظام النباتي منذ 2007، وفقًأ لما صرحت به ابنته الكبرى نور في إحدى الحوارات الصحفية لها، ويعد هذا أسباب رشاقته، حيث يحصل على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها من الفاكهة والخضروات، المليئة بمضادات الأكسدة والمعادن التى يحتاجها الجسم.
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
تتبع النظام النباتي ودائمًا ما تؤكد أنها شعرت براحة فور تركيزها عليه، حيث تتناول الغذاء عبارة عن سلطة مؤلفة من الخضروات ونظامها نباتي وخالي من اللحوم ولكن تأكل الأسماك، كما يعتمد طعامها ووجبة العشاء على الحبوب الكاملة.
بيونسيه
بيونسيه
بيونسيه
تعتمد هي وزوجها على النظام النباتي في وجباتهم ونمط حياتهم، مما يحافظ على الوزن وتوقفت تمامًا عن اكل اللحوم والأسماك والبيض وشرب الحليب.

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