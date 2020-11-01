5 قطع من مجوهرات الأميرة ديانا ورثتها كيت ميدلتون

- أقراط الأذن الفاخرة:



- خاتم الخطوبة:



- سوار اللؤلؤ:



- التاج الملكي:



نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرًا عن دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون، التي تتميز بإطلالاتها الملفتة والأنيقة في جميع المناسبات ولكن أبرز المجوهرات التي ارتدتها كيت ميدلتون كانت في الأساس ملك للاميرة ديانا سابقا وقد اختارت ميدلتون أن تتألق في العديد من الحفلات والزيارات الرسمية بمجوهرات كانت تعود إلى والدة الأمير ويليام، لأنها في غاية الجمال وقد اعادت الى ذاكرة متابعيها اناقة الأميرة الراحلة.تبدو دوقة كامبريدج ساحرة في إطلالتها عندما تتزين بأقراط الأذن المصنوعة من الماس وتتدلى منها حبة اللؤلؤ البراقة الكبيرة كانت هذه الأقراط للأميرة ديانا وأيضًا من بين المجوهرات الخاصة بالأميرة ديانا والتي ارتدتها كيت ميدلتون في إطلالاتها هي الأقراط المصنوعة من الماس البراق، يتوسطها حجر الزفير الأزرق وهذه الأقراط هي هدية قدمها الملك السعودي الأمير فهد للأميرة ديانا كهدية زواج وقدم الأمير ويليام هذه الأقراط لكيت ميدلتون كشبكة عندما تقدم لطلب يدها في عام 2010.ارتدت كيت ميدلتون خاتم خطوبة الأميرة ديانا عندما تقدم الأمير تشارلز لها وقد قدمه الأمير ويليام لميدلتون عند طلب يدها في عام 2010 وهذا الخاتم مصنوع من الماس البراق يتوسطه حجر الزفير الضخم.من أجمل مجوهرات الأميرة ديانا التي تألقت بها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هو سوار اللؤلؤ، والذي كانت ترتديه الأميرة ديانا في إطلالاتها صمم هذا السوار عام 1988 خصيصًا للاميرة ديانا، وعاد وظهر في معصم ميدلتون خلال جولة ملكية في ألمانيا عام 2017.التاج الملكي الذي قدمته الملكة اليزابيث إلى الأميرة ديانا في تلك الفترة، ظهر بعد وفاتها على رأس كيت ميدلتون التي تألقت به في إحدى المناسبات الملكية عام 2015، ومنذ تلك الفترة أصبح هذا التاج إحدى أهم قطع المجوهرات المفضلة لدى ميدلتون.