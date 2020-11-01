2696 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 2696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 412 ألفا و784 حالة.وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 13 ألفا و943 حالة وفاة، بعد تسجيل 74 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 341 الفا و942 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 608 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 106 آلاف و205 حالات.