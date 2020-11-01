7959 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات، وفقا لما نقلته صحيفة "كييف بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية، أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء إلى 395 ألفا و440 حالة.كما سجلت السلطات الصحية الأوكرانية 110 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و306 أشخاص.ووفقا للبيانات، فإن هناك 2513 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 161 ألفا و441 حالة.