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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:44 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، وعدد من الاتفاقيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و176 ألف جنيه وإصداره أمر بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.

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