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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«حماية المستهلك» يصدر 415 قرارا بـ18 مليون جنيه لصالح المستهلكين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:33 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج
نرمين محمود الدهان
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عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستلهك اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، في ضوء الإجراءات التي يتخذها لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن المجلس أصدر قرارات ملزمة في 415 شكوى، قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين، بينها 30 شكوى في مجال السيارات و385 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف فرج، أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة أصدر 17 قرارا بإصلاح السيارة، وقرار باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها في 9 شكاوى، وقراران بتسليم السيارة وآخر بمنح قيمه إيجارية للشاكي، مشددا على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوما في شكاوى السيارات بحسب حالة كل منها، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره في 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعه، منها 177 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية و165 قرارا بالإصلاح، و27 قرارا بتسليم المنتجات.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز المستهلكين إليىالتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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