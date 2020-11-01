تقرير غربي يحذر من المحور التركي – القطري في العالم الإسلامي

حذر تقرير منشور عبر موقع " money control" الهندي، من دور المحور "التركي – القطري" في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن أنقرة والدوحة يسعيان – إلى جانب بعض الدول الإسلامية الأخرى- إلى تشكيل تحالف إقليمي جديد لتحقيق أهدافهما التوسعية.وذكر التقرير، أن المحاولة التركية القطرية لقيادة العالم الإسلامي، قد تعكس فراغًا خطيرًا في قوة الشرق الأوسط، لافتًا إلى مشاركة قطر وتركيا في قمة كوالالمبور أواخر عام 2019، والتي اعتبرها البعض آنذاك، محاولة لتشكيل تكتل إسلامي جديد بعيدًا عن الدول العربية الأخرى.وأوضح التقرير، أن السنوات الأولى لأردوغان عندما كان رئيسًا للوزراء منذ عام 2003، شهدت ظهور العديد من القضايا الثقافية الدينية في تركيا ولكن في إطار التحرير اقتصادي.وأشار التقرير إلى أن أحداث الربيع العربي التي وقعت منذ عام 2009، كانت "لحظة القدر" التي طالما حلمت بها التيارات الدينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن بلاده سعت إلى ولادة إمبراطورية عثمانية من جديد، حيث ستقوم اسطنبول "بإعادة دمج منطقة البلقان والشرق الأوسط والقوقاز" من خلال الأحزاب الإسلامية.وأكد التقرير، أن أنقرة لم تكن العاصمة الوحيدة التي دخلت الربيع العربي بطموحات كبيرة، حيث رأت قطر فرصة لإعادة تشكيل سياسات غرب آسيا، باستخدام روابطها مع الشبكات الإسلامية لجماعة الإخوان، وهي المنبع الذي تمخض عنه حزب أردوغان للعدالة والتنمية.وقال التقرير، إن تركيا تخيلت مستقبلًا بقيادة الإسلاميين في مصر وليبيا وسوريا وتونس، مما سيسمح لها بموازنة الضغوط المتنافسة التي يفرضها جيرانها المباشرين في الخليج.وأضاف التقرير، أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بعد إسقاط الإخوان في مصر، كما ألقت المملكة العربية السعودية -التي تخشى تنامي قوة الإخوان- بثقلها على الجهاديين، كما تحول التمرد المدعوم من تركيا في سوريا إلى حالة من الفوضى.ونوه التقرير إلى أن سياسة الدوحة الخارجية التوسعية فشلت أيضًا، إذ لم تنجح رهاناتها على التيارات الدينية، وانقلب جيرانها ضدها، وكان هناك رد فعل عنيف ضدها في الدول الانتقالية.وأشار التقرير، إلى أن استثمارات فرنسا في تركيا - المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار- تشكل حوالي خُمس الاستثمارات الأوروبية البالغة 100 مليار دولار، وساعدت هذه الاستثمارات تركيا على أن تصبح مُصدِّرًا صافًا لفرنسا للمرة الأولى العام الماضي.وحذر التقرير في ختامه، من أن محور المتدينين ليس مستقبل الشرق الأوسط: "فهو لا يشير إلى ظهور نظام جديد، بل إلى انهيار لا رجوع فيه للنظام القديم".