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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التأمينات»: آلية لصرف المعاش في اليوم التالي لبلوغ السن القانونية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:31 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
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قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنه جاري وضع آلية جديدة لتسهيل الحصول على المعاشات دون معاناة المستحق، إذ سيتم وضع منظومة لمتابعة بيانات المستحق قبل خروجه على المعاش عند سن 60 عاما، واحتساب جميع مستحقاته لبدأ صرف المعاش في اليوم التالي لبلوغ سن المعاش.

وكشف عوض، خلال مؤتمر صحفي لاستعرض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل، عن إطلاق المنصة الإليكترونية للهيئة، كما سيتم الربط مع العديد من الجهات لتسهيل تأدية الخدمة للمواطن، فمثلا يوجد 1.5 ملبون سائق مهني وعند تجديد الرخصة يضطر للحضور إلى التأمينات، وبالربط مع إدارة المرور سيستطيع السائق دفع الاشتراكات في المرور لحساب التأمينات دون إلزامه للحضور إلى مكاتب الهيئة.

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