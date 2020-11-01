تشييع جثمان شقيق سليمان العميري نائب مطروح

شهدت محافظة مطروح حالة من الحزن بعد تلقي خبر وفاة عبدربه فضل، شقيق البرلماني سليمان فضل العميري، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تشييع الجثمان في مسقط رأسه بمدينة النجيلة غرب محافظة مطروح.وعمل عبدربه فضل العميري في العمل السياسي والعمل العام والخدمي لعدة سنوات، بالإضافة إلى تواجده الدائم في الجلسات العرفية وبين الشباب ومساعدتهم في حل مشاكلهم.وقدم محافظ مطروح اللواء خالد شعيب التعازي إلى النائب البرلماني سليمان فضل العميري في وفاة شقيقه، داعيا أن يتغمده الله برحمته.