داليا فياض عميدا لطب الأسنان بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتكليف، الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض الأستاذ بقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان.وقد حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لها متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهام عملها الجديدوعلى الجانب الآخر أطلق الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب صافرة انطلاق سباق الطريق لطلاب وطالبات جامعة القناة اليوم الأحد، والذى فازت بكأسه كلية التربية الرياضية.وشارك به 500 طالب وطالبة ممثلين لـ16 كلية هى كليات طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات، الألسن، السياحة والفنادق، العلوم، التمريض، الهندسة، التجارة، التربية، التربية الرياضية، المصرية الصينية، الآداب والعلوم الإنسانية، الزراعة، الصيدلة، الطب، معهد فنى تمريض.