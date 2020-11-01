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حوادث

براءة عامل بمكتبة من طبع وتداول المصحف بدون ترخيص

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:18 م
براءة عامل
براءة عامل
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، براءة "س.ع"، عامل بمكتبة لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة طبع وتداول واخر مجهول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة، وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.

وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية، أنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور، وكان المتهم يتداول كتب دينية خلت من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف.

وشهد رئيس قطاع خدمات نقطة اتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس اللجنة الفنية، أنه شكل لجنة لفحص الكتب محل الحرز تبين أنها خالية من تصريح الادارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول، حيث تضمنت الكتب أجزاء من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأن بعض الكتب لم يستدل علي ارقام الإيداع الخاصة بها.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية، أن تقرير جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية الملكية الفكرية أورد أن الكتب الدينية المضبوطة خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول.

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