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عالم

فرنسا: من الصعب إقامة احتفالات عيد الميلاد هذا العام

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:47 م
أوليفييه فيران
أوليفييه فيران
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قال وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" إن عيد الميلاد لن يكون عطلة عادية هذا العام في فرنسا، ومن الصعب تصور إقامة أمسيات كبيرة في ليلة رأس السنة الجديدة (31 ديسمبرالمقبل)؛ نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأعرب وزير الصحة الفرنسي- وفق ما أورده راديو "أوروبا 1"، اليوم الأحد- عن أمله في أن تسمح الظروف الصحية بلم شمل العائلات قريبا، موضحًا أن هدف الحكومة الفرنسية هو خفض ضغط الوباء حتى يتمكن المواطنون من القيام بالتسوق في الوقت المحدد والاستعداد بفرح لعيد الميلاد حتى يتم تهيئة الظروف الملائمة التي ستسمح للأسر بلم شملها.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد أعلن، الخميس الماضي، أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

يذكر أن "فيران" قد صرح بأنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.

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