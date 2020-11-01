11428 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3 آلاف و251 وفاة، مشيرة إلى أن أغلب حالات الوفاة جرى تسجيلها خلال شهر أكتوبر الماضي.وذكر راديو (براغ الدولي) أنه تم تسجيل 11 ألفا و428 إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى 188 ألفا و492 إصابة.وأشار الراديو إلى أن 7 آلاف و676 حالة تخضع حاليا للعلاج في المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، منها 1137 حالة في وضعية حرجة.