سيول على طريق «سفاجا- سوهاج» (صور)

حصل "الدستور" على صور أولية لآثار تدمير السيول على طريق "سفاجا- سوهاج"، وذلك بعد سقوط سيول بالطريق فجر اليوم الأحد.كما شهدت بعض مناطق البحر الأحمر سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة ببعض المناطق في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى غلق بعض الطرق المؤدية للمحافظة، ومنها طريق سفاجا- سوهاج، والقصير- قفط، وسفاجا- قنا، ورأس غارب- الشيخ فضل.كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحرالأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر، كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.