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مصر

تدريب كوادر ودواء وحيد.. كيف تستعد «الصحة» لموجة كورونا الثانية؟

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:15 م
الدكتور محسن طه
الدكتور محسن طه
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الغرفة المركزية للدواء بقطاع الرعاية العلاجية في الوزارة، مؤتمرًا علميًا حول استخدام دواء "ريمديسيفير" في علاج فيروس كورونا المستجد بمصر، ضمن الاستعدادات لموجة تفشي الفيروس الثانية المحتملة، تحت عنوان "المؤتمر العلمي الأول لمنهجية تخطيط وحساب الاحتياجات وتقنيات إدارة المخزون الخاص بمديري التموين الطبي".

وقال الدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر نُظم بالتعاون مع إحدى شركات الدواء المنتجة لدواء "ريمديسيفير"، في إطار حرص الوزارة على التعاون مع الشركات والمكاتب العلمية للتوضيح للمسئولين عن المديريات والمستشفيات أهمية الأدوية الجديدة في علاج فيروس كورونا المستجد، مثل دواء "ريمديسيفير"، الذي أقرت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بمصر استخدامه.

وأضاف طه، في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر"، أن المؤتمر العلمي تضمن التعريف بـ"ريمديسيفير"، واستخداماته، ومتى يوصف للمريض، ومتى يؤخذ، والطريق الأمثل لاستخدامه، مضيفًا: "وده لازم تكون الناس عندنا فاهماه وعارفاه كويس".

وتابع: "نأمل أن يكون الدواء الذي يُصنف كمضاد للفيروسات ذا تأثير فعَّال في علاج كورونا، وأن يترك بصمة مهمة في تقليل مضاعفات ووفيات المرض حال الإصابة به، وأن يكون ذا نتائج إيجابية نراها قريبًا على الأرض بصورة أفضل".

وأشار إلى أن مسئولي الشركة نصحوا خلال المؤتمر العلمي بالاستخدام المبكر للعقار حتى يعطي نتيجة أفضل، وعدم الانتظار لـ"مراحل متأخرة".

وأوضح أن مسئولي وزارة الصحة والسكان يتابعون باهتمام بالغ نسب الوفيات المتزايدة في قارة أوروبا حاليًا جراء الإصابة بالفيروس، ونبحث الطرق المثلى لتقليل المضاعفات والوفيات من المرض حتى لا نصل لنسب وفيات متزايدة، مضيفًا: "ونسب الوفيات عندنا في مصر حتى الآن معقولة وبسيطة ومش عايزينها تزيد".

وشدد على حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حصول المواطن المصري على أفضل وأحسن خدمة ممكنة، مشيرًا لوجود تعاون كامل مع اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، وأن يتم توفير الأدوية التي تقرها اللجنة للمستشفيات لاستخدامها.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع جهود وطنية لتحديث البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج فيروس كورونا بمصر، حيث قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تحديثًا منتظرًا على بروتوكولات علاج كورونا من المنتظر الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، يتضمن توسيع نطاق استخدام "ريمديسيفير"، ليصبح للحالات البسيطة والمتوسطة، إضافة للحالات الحرجة.

من جهته، أكد الدكتور أمجد طلعت، مدير عام الأدوية بإحدى شركات الدواء، توفير جميع احتياجات المريض المصري من مختلف العلاجات، ومن بينها أدوية فيروس كورونا المستجد، حيث تنتج "الشركة" دواء "ريمديسيفير إيفا فارما"، الحاصل على الترخيص النهائي من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف طلعت، أنه تم تصدير كميات كبيرة من الدواء لعدد من القارات حول العالم، ومنفتحة على التعاون مع مختلف البلدان لتوفير احتياجاتها، في ظل توافر كميات كبيرة من الدواء لديها، وطاقة إنتاجية أكثر من نصف مليون جرعة علاجية من "ريمديسيفير إيفا فارما" شهريًا.

وأضاف أن "ريمديسيفير يتم توفيره مركزيا بمخازن وزارة الصحة والسكان بواسطة غرفة الدواء المركزية بالإدارة، ثم يتم توزيعه على جميع المستشفيات والجهات التابعة لها".

فيما، أكد الدكتور وليد عادل، عضو المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الدواء يصرف تحت إشراف اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة ضمن بروتوكول العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
الدكتور محسن طه
تدريب كوادر ودواء وحيد.. كيف تستعد «الصحة» لموجة كورونا الثانية؟
الدكتور محسن طه
تدريب كوادر ودواء وحيد.. كيف تستعد «الصحة» لموجة كورونا الثانية؟

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