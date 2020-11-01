750 ألف جنيه.. ضبط «ديلر» بـ12 كيلو حشيش في الإسماعيلية

نجح ضباط مباحث قسم شرطة التل الكبير، في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو، تقدر قيمتها بحوالي 750 ألف جنيه.وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى، يفيد بورود معلومات العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع غرب الإسماعيلية، والرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز التل الكبير، يفيد بتحميل تاجر مخدرات كميات كبيرة من جوهر الحشيش استعدادًا لبيعها بدائرة المركز.وشكل ضباط المباحث فريقًا بقيادة الرائد حازم حسام رئيس المباحث، وتمكنوا من القبض على المتهم يدعى"زكريا" مواليد 1966، عاطل، ومقيم في حي السلام بدائرة ثان، وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي الشرقية بدائرة مركز التل الكبير، وبتفتيشها عثر على طبنجة مطموسة الأرقام، وخمس طلقات ومبلغ مالي كبير و 120 طربة حشيش وزنت حوالي 12 كيلو، بما يقدر قيمتها 750 ألف جنيه.وبمواجهته اعترف بحيازته للحشيش المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهم ومصادرة السيارة والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.