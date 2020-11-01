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النباتيون أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
النباتيون
النباتيون
وكالات
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أكد أطباء روس أن اتباع نظام غذائي يعتمد على النباتات واستبعاد المنتجات الحيوانية من هذا النظام يجعل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عالية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن عدد من الأطباء بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين، أن اللحوم والمنتجات الحيوانية تعد مصادر مهمة للفيتامينات التي لا يمكن للجسم أن يحصل عليها في حال كان يتغذى فقط من النباتات، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا على خلفية ضعف المناعة.

وأكد الأطباء أنه من غير الممكن الحفاظ على صحة جيدة إذا كان النظام الغذائي يقتصر فقط على النباتات، وأوضحوا أن عدم الاستهلاك المنتظم للمواد الغنية بالبروتينات، يؤدي إلى تدمير الخلايا واختلال وظائف الأعضاء، وهو ما يجعل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك فيروس كورونا، تزداد بشكل كبير.

ويتم الاحتفال تقليديا باليوم العالمي للنباتيين في الأول من نوفمبر، وقد تم استخدام المصطلح لأول مرة من قبل الجمعية النباتية، التي أسسها دونالد واتسون في عام 1944 بلندن.

ويتبع النباتيون نظام غذاء يتركز فقط على الأطعمة النباتية، ولا يأكلون اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية الأخرى.

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