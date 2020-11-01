إندونيسيا تستهدف تعزيز الاستثمار والتجارة مع أمريكا

قال مسؤول إندونيسي كبير اليوم الأحد إن إندونيسيا ستشهد زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار من الولايات المتحدة نتيجة لتجديد واشنطن للمزايا التي يحصل عليها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بموجب برنامج للتجارة التفضيلية.وقال ماهيندرا سيريجار نائب وزير الخارجية "طموح الحكومة هو زيادة التجارة (بين الولايات المتحدة وإندونيسيا) لمثليها في السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار دولار، مع تشجيع الاستثمار الأمريكي في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مفاوضات لأكثر من عامين.كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال يوم الجمعة إنه أتم مراجعة استحقاق إندونيسيا للتعامل بموجب برنامج التجارة التفضيلية دون فقدان المزايا السابقة.ويمنح البرنامج وضعا تجاريا متميزا للاقتصادات النامية.وبحسب بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 28.6 مليار دولار العام الماضي.وقال ماهيندرا في مؤتمر صحفي إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "مهتمة للغاية" بالاستثمار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي المزمع الذي ستبلغ قيمته خمسة مليارات دولار.