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اقتصاد

خلال أيام.. تفاصيل إعلان «البترول» نتائج مزايدة الذهب العالمية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب
سيد ابراهيم
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كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة الثروة المعدنية انتهت من تقييم عروض شركات التعدين العالمية التي تقدمت بها في المزايدة رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها الهيئة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 15 مارس الماضي، وتم إغلاقها في 15 سبتمبر بمناطق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الشركات الفائزة في المزايدة خلال الأيام القليلة القادمة في مؤتمر صحفي عالمي يعقده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قبل منتصف نوفمبر الجاري.

وكانت "الدستور" انفردت في 17 سبتمبر الماضي بقائمة أكبر شركات التعدين في العالم، التي تقدمت للمزايدة العالمية في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالي 170 ألف كيلو متر مربع، والتى تعد من أكبر شركات التعدين في العالم، ومنها شركات:
- "باريك جولد" والتي تعد الأولى عالميًا في إنتاج الذهب ومقيدة في كبرى بورصات العالم.
- "سنتامين" العالمية صاحبة حق امتياز منجم السكري في مصر والأولى على مستوى الشرق الأوسط، ومن أكبر 10 شركات تعدين بالعالم، والتي تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالي البحث واستخراج الذهب، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف عامل وفني وجيولوجي بالصحراء الشرقية وتدر دخلًا كبير لمصر من خلال اقتسام الأرباح والمسجلة في بورصة لندن.
- "لامنشا" للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار إحدى شركات التعدين العالمية، والذي يمتلك فيها الملياردير المصري نجيب ساويرس حصة كبيرة.
- أكبر شركة تعدين في الصين
- شركة تعدين بريطانية من كبرى شركات التنقيب عن الذهب في إنجلترا، بالإضافة إلى شركة استرالية تعمل في مجال التعدين والذهب.

بالإضافة إلى أكثر من 20 شركة مصرية تقدمت أيضًا للمزايدة رسميًا، حيث قسمت هيئة الثروة المعدنية مساحات المزايدة إلى نحو 360 قطاعا على مستوى الجمهورية وخاصة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتي تعد من أكبر المزايدات العالمية التي طرحتها مصر على مر التاريخ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

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