دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه تم دراسة حالات جميع العاملين بالمنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة، التي تم صرفها لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام.وأضاف عوض، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعى وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ تكليفات الرئيس، أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين وفي شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.واستطرد: وفق القانون الخاص بإسقاط المديونيات عن الشركات المتأخرة فى سداد الاشتراكات تم إسقاط مديونية عن الشركات بمبالغ 980 مليار جنيه من المبالغ الإضافية المستحقة، إذ جرى إسقاط 90% من المبالغ الإضافية للشركات التى بادرت بدفع المديونيات حتى يوم 15 أكتوبر الماضى.