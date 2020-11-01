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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السعودية تستقبل أولى رحلات العمرة من الخارج اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
العمرة
العمرة
فاتن غلاب
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تستقبل المملكة العربية السعودية أولى رحلات الطيران الخاصة بنقل المعتمرين القادمين من الخارج لأداء فريضة العمرة، بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتًا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنيين.

وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر، بدءًا من بلده مرورًا بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأعدت الوزارة الأنظمة التقنية، وأطلقت تطبيق "اعتمرنا"، الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي.

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