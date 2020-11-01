نائب: مبادرة «صنايعية مصر» تنقذ الشباب والمرأة المعيلة من البطالة

أكد النائب خالد مشهور، أن مبادرة الرئيس السيسي "صنايعية مصر" حققت نجاحا كبيرا رغم ظروف كورونا وأنقذت الشباب والمرأة المعيلة من البطالة، فمنذ أن أطلقها الرئيس في يوليو من العام الماضى لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال والحرف والمهن اليدوية، من خلال توفير برامج التدريب ‏والتأهيل اللازمة لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وهو تخطو خطوات ناجحة.وأشار إلى أن هدف المبادرة هو أن تحيى التراث، وترفع مستوى العمالة الفنية، وتخلق فرص عمل جديدة، وتقليص البطالة، من أجل تقوية قدرات الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وإكسابهم معارف ومهارات، وإعادة الحرف التقليدية والصناعات التراثية، مع إحداث تطور كبير فى مسار التعليم الفنى، والاستفادة من طاقات وقدرات خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية فى دعم قاطرة التنمية والتقدم ونمو الاقتصاد القومى، حيث تمثل تعزيزًا للمسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الجميع دعما لتنمية المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة بين الجامعات والمعاهد الفنية الحكومية والخاصة والمستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين، ونشر العمل الجماعى، وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أفراده ومؤسساته، لدفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة لخلق جيل يمتلك حرف يستطيع أن ينافس بها في سوق العمل، ولا يكتفي بالدراسة النظرية فقط ليزيد من معدل البطالة المترهل.وأضاف أن الجامعات بدأت في التواصل مع أصحاب المصانع، لدراسة احتياجات السوق من الحرف والتخصصات، إيمانًا منها بدورها في خدمة المجتمع، ليس فقط من خلال تنمية قدرات ومهارات الطلاب والعاملين بها ولكن يمتد ليشمل كافة الفئات والطبقات، ويشمل تنفيذ المبادرة داخل الجامعات عدة برامج لتدريب، الطلاب والعاملين بالجامعة في الأساس، على مختلف الحرف المهنية والتراثية، وتأهيلهم للتميز في تلك المجالات، لسد حاجة العمل في الداخل والخارج من العمالة المدربة والمؤهلة، وكذلك السماح للراغبين من خارج الجامعات بالمشاركة في الدورات المقدمة من الجامعة تحت مظلة مبادرة "صنايعية مصر"، وبالمجان بالإضافة لحصول المشاركين على شهادة معتمدة جامعة القاهرة باجتياز الدورة.