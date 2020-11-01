مصر للطيران تسير 48 رحلة لعدة عواصم عالمية

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الأحد، 48 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4900 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الركاب.وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، الرياض، تورونتو، بيروت، بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، روما، ميونيخ، فرانكفورت، ميلانو، جدة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، الخرطوم، عمان، الدمام، و11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4900 راكب.وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.